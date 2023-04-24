Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı?

Para ve emtia piyasaları ABD’den gelen ekonomik veriler ve mayıs ayında Fed’in faiz kararına yönelik beklentilere göre hareket ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda ABD’de enflasyon rakamlarının beklentilerin altında gelmesinin ardından altın fiyatlarında sert yükselişler görülmüştü.

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Öte yandan geçen hafta Fed yetkililerinden gelen mesajlar piyasalarda yönü değiştirdi.

Salı günü St. Louis Fed Başkanı James Bullard enflasyonun inatçı şekilde yüksek seyretmeye devam ettiğine işaret eden son veriler sonrasında faiz artırımlarına devam edilmesi gerektiğini söyledi.

50 BAZ PUAN ARTIŞ ÖNGÖRÜSÜ

Bullard, Fed'in faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaşmakta olduğu değerlendirmelerine katılmakla birlikte politika faizinin 50 baz puan daha artırılarak yüzde 5,50-5,75 aralığına yükseltilmesi ve enflasyon kontrol altına alınana kadar orada tutulması gerektiğini vurguladı.

ALTIN FİYATLARINDA SERT HAREKET

Çarşamba günü 1969 dolara kadar gerileyen ons altın perşembe günü 2012 dolara kadar yükselmişti. Ons altın perşembe gününü 2004 dolardan kapatmıştı.

Ons altındaki düşüşe bağlı olarak çarşamba günü 1228 liraya kadar gerileyen gram altın perşembe günü 1255 liraya kadar yükselmişti. Gram altın perşembe gününü 1249 liradan tamamlamıştı.

Fed yetkililerinden yapılan açıklamadan sonra mayıs ayı ve sonrası için daha fazla faiz artışına gidilebileceğine yönelik beklentiler piyasaları aşağı yönlü baskılıyor.

BUGÜN ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Ons altın şu dakikalarda 1980 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1976 dolar, en yüksek ise 1985 dolar seviyeleri görüldü.

Haftanın ilk gününde gram altın 1234 liradan işlem görüyor.