Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı?

Ons altın fiyatı, zayıflayan ABD doları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi tehditlerinin küresel bir ticaret savaşına yol açarak enflasyonu körükleyebileceği, böylece değerli metale yönelik güvenli liman talebini artırabileceği yönündeki korkuların etkisiyle yükseldi.

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Donald Trump bu hafta içinde Kanada ve Meksika'yı %25 gümrük vergisiyle vurmanın eşiğinde ve Çin'e uygulanan vergiyi iki katına çıkarmayı planlıyor. Bu hamlelerin halihazırda soğuma belirtileri gösteren bir ekonomiyi baltalayacağına dair endişeler artıyor. Ekonominin sağlığına ilişkin korkuların yeniden canlanması ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarının düşürülmesine yönelik piyasa beklentilerinin artması ons altın fiyatına destek verdi.

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT!

Ons altın bugün 2876 dolara kadar yükselişin ardından şu sıralarda 2874 dolardan işlem görüyor.

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Analistler bugün için direnç seviyesi olarak 2879 doları işaret ediyor. Buranın aşılması halinde 2900 doların üzeri hedeflenebilir. Destek olarak ise 2850 dolar ve 2832 dolar seviyeleri işaret ediliyor.

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GRAM ALTINDA SON DURUM NE?

Haftanın ilk işlem gününe 3351 liradan başlayan gram altın şu sıralarda yükselerek 3370 lira seviyesinde hareket ediyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 3350 lira, en yüksek ise 3378 lira seviyeleri test edildi.