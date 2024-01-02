Altın fiyatları yeni yıla nasıl başladı?

2023 yılının sonlanması ile birlikte yıllık bazda en iyi getiri sunan yatırım araçları belli oldu. Geçen sene Cumhuriyet altını yüzde 82,68 oranında değer kazanırken dolar yüzde 57,90 arttı. Euro ise yüzde 63,39 yükseldi. Yılı 7.470 puandan kapatan BIST 100 Endeksi yüzde 35,60 değer kazandı.

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Özellikle aralık ayının ortalarına doğru ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2024 yılında faiz indirimine başlayacağını duyurması ile birlikte dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizi düşüşe geçmiş, altın fiyatları da hızla yükselmişti.

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Fed’in faiz oranlarını daha fazla artırmayacağı ve mart ayına kadar olası bir faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler faizsiz bir varlık olan altın fiyatları üzerinde pozitif etki yarattı. Özellikle Orta Doğu’da İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalar da jeopolitik riskleri artırırken, yatırımcıları güvenli liman olan altına yöneltmişti.

ONS ALTIN YÜKSELİŞ GÖSTERİYOR

Geçtiğimiz yılı 2058 dolardan kapatan ons altın pazartesi günü Noel tatili nedeniyle kapalı kalmıştı. Bugüne 2062 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2075 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2062 dolar, en yüksek ise 2076 dolar seviyeleri görüldü.

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GRAM ALTIN YENİ YILA NASIL BAŞLADI?

Geçtiğimiz yılı 1961 liradan kapatan gram altın yeni yıla 1957 liradan başladı. Gram altın şu dakikalarda yükselerek 1981 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1954 lira, en yüksek ise 1982 lira seviyeleri test edildi.