Altın fiyatları yeniden hareketlendi

Küresel ticarete ilişkin riskler piyasalarda yönü tayin etmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de üretilmeyen otomobillere gelecek hafta itibarıyla yüzde 25 tarife uygulanmasına yönelik kararı imzaladı.

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Trump açıklamasında, "Yapacağımız şey, ABD'de üretilmeyen tüm otomobiller için yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulamak olacak" dedi.

ONS ALTIN YÜKSELDİ

Ticaret savaşlarının şiddetlenmesi en çok da altına yarıyor. Ons altın bugün 3050 dolar seviyesine kadar yükseliş gösterdi. Şu sıralarda 3049 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM NE?

Haftanın dördüncü işlem gününe 3688 liradan başlayan gram altın şu sıralarda yükselerek 3726 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 3684 lira, en yüksek ise 3728 lira seviyeleri test edildi.