Altın fiyatları yeniden hareketlendi

Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'i varılan ön ticaret anlaşmasını ihlal etmekle suçlaması, çelik ve alüminyuma uygulanan yüzde 25 gümrük vergisini yüzde 50'ye çıkarılabileceğini söylemesiyle tırmanan ticaret gerilimleri yeni haftada altın fiyatlarını yükseltti.

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Çin'in bugün Trump'a yanıt olarak ABD'yi ön ticaret anlaşması şartlarına saygılı olmaya çağırmasıyla gerilen ortamla birlikte ons altın 3328 doları gördü.

GRAM ALTIN DA YÜKSELDİ

Ons altının yanı sıra yurt içinde gram altın fiyatı da yükseliş gösterdi. Güne 4146 liradan başlayan gram altın 4200 lira seviyesini test etti. Gün içerisinde en düşük 4145 lira seviyesi görüldü.

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Ticaret ve jeopolitik endişeler bir kez daha ortaya çıkarken, altının haftaya yükselişle başlaması sürpriz değil. Risk varlıkları haftaya düşüşle başlarken, dolardaki düşüş de altını destekliyor" dedi

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Analistler ons altın için bugün direnç noktası olarak 3330 doları işaret ediyor, buranın geçilmesi halinde yukarı hareket 3365 dolara doğru devam edebilir. Destek ise 3308 ve 3272 dolarda.