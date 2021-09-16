Altın fiyatları yön arayışında

Salı günü ABD’den gelen Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) ağustosta aylık bazda beklentilerin altında artması, yıllık bazda ise yükselişin beklentilere paralel gelmesi piyasalar tarafından olumlu karşılanmıştı.

ABD’de TÜFE temmuz ayında yıllık yüzde 5.4 seviyesinde gerçekleşirken 2008 yılından bu yana en yüksek seviyeyi kaydetmişti. Ağustosta ise yıllık bazda 5.3 oranında artış kaydeden TÜFE verisiyle birlikte enflasyondaki yükseliş gerileme gösterdi.

Salı günü TÜFE’deki artışın yıllık bazda geri çekilmesiyle birlikte ons altın fiyatları 1800 dolar pivot seviyenin üzerinde yükseliş kaydetti.

Çarşamba günü ise ons altın 1800 dolar pivot seviyenin altına sarktı. Gün içerisinde en düşük 1791 dolar seviyesine kadar geri çekilen ons altın, 1794 dolar seviyesinde günü kapattı.

Haftanın 4’üncü işlem gününde ons altın, önceki kapanış seviyesinin yüzde 0.47 oranında altında 1786 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Son iki işlem gününde de geri çekilen ons altında gün içerisinde en düşük 1783 dolar, en yüksek ise 1797 dolar seviyeleri görüldü.

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GRAM ALTIN DÜŞÜYOR

ABD’den gelen TÜFE verisinin ardından salı günü yükseliş kaydeden ons altındaki hareketlenme gram altın fiyatlarına da yansımıştı. Bu gelişmeyle birlikte salı günü 491 lira seviyesine kadar yükselen gram altın son iki işlem gününde gerileme kaydederek 483 lira seviyesine kadar geri çekildi.

Güne 486 liradan başlayan gram altın önceki kapanış seviyesinin yüzde 0.90 altında 485 lira seviyesinden işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 483 lira, en yüksek ise 487 lira seviyeleri görüldü.

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DOLAR VE EURO SAKİN SEYREDİYOR

Hafta başından bu yana düşük hacimli de olsa düşüş kaydeden dolar/TL bugün sakin bir seyir izliyor.

Güne 8.43 liradan başlayan dolar/TL, yüzde 0.19 yükselişle 8.44 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 8.42 lira, en yüksek ise 8.44 lira seviyeleri görüldü. Hafta başından bu yana gerileme kaydeden euro ise bugün 9.95 lira seviyesinde yatay bir seyir izliyor.





ABD TAHVİL FAİZİ VE DOLAR ENDEKSİNDE SON DURUM

Son günlerde gösterdiği fiyat hareketleriyle birlikte kararsız seyrin hakim olduğu dolar endeksi bugün 92.5 civarında seyrediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise bugün 0.27 seviyesinde düşüş kaydederek 1.30’dan işlem görüyor.

YURT DIŞI PİYASALARDA GÜNDEM YOĞUN

Öte yandan bugün yurt dışı piyasalarda veri gündemi oldukça yoğun geçecek. Euro Bölgesi’nde Türkiye saati ile (TSİ) 12.00’de temmuz ayı ticaret dengesi verileri beklenirken saat 15.00’de Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın yapacağı konuşma merakla takip edilecek.

ABD’de ise saat 15.30’da perakende satış ve işsizlik haklarından yararlanma verileri bekleniyor.