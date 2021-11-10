Altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi!

Altın fiyatlarında son dönemde yukarı yönlü hareketler görülmeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası (Fed) varlık alım programında azaltıma kasım ayında başlayacağını açıklayarak sıkı para politikasına geçişin sinyalini verse de enflasyon hala yüksek seviyelerde bulunuyor.

ABD’DE ÜRETİCİ FİYATLARI ARTTI

Öte yandan dün ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) rakamları açıklandı. ABD’de ÜFE ekim ayında beklentilere paralel olarak yüzde 0.6 artarken, yıllık bazda yüzde 8.6 yükselerek rekor seviyeye ulaştı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

ENFLASYON VERİSİ SONRASI ONS ALTINDA SERT HAREKET

Bugün ise saat 16.30’da ABD’de ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) açıklandı.

Buna göre ABD'de tüketici fiyatları ekim ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0.9 oranında arttı. Piyasa beklentisi ise yüzde 0.6 yükseleceği yönündeydi.

Yıllık bazda ise tüketici fiyatları yüzde 6.2 oranında yükseldi. Piyasa beklentisi ise yüzde 5.8 oranında artacağı şeklindeydi.

ABD'de tüketici fiyatlarının aylık ve yıllık bazda beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte enflasyon 31 yılın en yüksek seviyesine çıkarken, bu durum güvenli liman altına talebi artırdı.

Bugün itibarıyla genel olarak satıcılı seyreden ons altın, kritik verinin açıklanmasıyla birlikte 1826 dolar seviyesinden 1870 dolara kadar yükseldi ve 1865 dolarda dengelendi.

Günlük bazda fiyat hareketine bakıldığında ons altın yüzde 2 oranında değer kazandı.

GRAM ALTINDA SON DURUM NE?

Salı gününe 568.5 liradan başlayan gram altın, primli seyrederek 573 lirayı test etti ve 572 liradan kapandı.

Bugüne ise 572.6 liradan başlayan gram altın, ons altında görülen yukarı yönlü hareketlerin etkisiyle bugün 589 lirayı test etti ve 588 lirada dengelendi.

Günlük bazda fiyat hareketine bakıldığında ise gram altın, yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı.

BITCOIN TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI

Öte yandan kripto paralarda da yukarı yönlü fiyat hareketleri gözlenmeye devam ediyor. En yüksek hacimli kripto paralardan Bitcoin bugün 69 bin doları test ederek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Lider coin geçtiğimiz gün 68 bin 524 doları aşarak rekor kırmıştı. Bugün gelen alımların etkisiyle toparlanma kaydeden Bitcoin iki gün üst üste zirveyi test etmiş oldu.