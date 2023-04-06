Altın fiyatları zirveden döndü

Salı ve çarşamba günleri ABD’den gelen son ekonomik verilerin resesyona işaret etmesiyle birlikte altın fiyatlarında sert yükselişler görülmüştü.

SALI GÜNÜ İKİ KRİTİK VERİ İLE PİYASALAR HAREKETLENDİ

Salı günü ABD’de açık iş sayısı 2021 yılından beri ilk kez 10 milyonun altına geriledi. Fabrika siparişleri ise piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş göstererek -0.7 olarak açıklandı. Piyasalarda beklenti -0.5 olması yönündeydi. Kritik veriler sonrasında altın piyasasında yükseliş hız kazanmıştı.

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Bu gelişmelerle birlikte ons altın salı günü 2025 dolara çıkarken, gram altın 1252 lira ile rekor kırmıştı. Çarşamba günü de altın fiyatlarında rekor serisi devam etti.

ABD'DE ÖZEL SEKTÖR İSTİHDAMI BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

ABD'nin bordrolar üzerinden hesaplanan ve istihdam verileri için öncü gösterge olarak kabul edilen özel sektör istihdamı piyasa tahminlerinin altında artış gösterdi. Dün saat 15.15 itibarıyla açıklanan kritik veri sonrası altın fiyatları yükselişini sürdürdü.

ABD’de özel sektör istihdamının beklentilerin altında artması iş gücünde bir daralma olabileceği beklentilerini kuvvetlendirdi. Fed para politikasını belirlerken 2 önemli parametreye bakıyor.

Bunlardan birisi enflasyon iken diğeri ise iş gücü piyasası. Fed’in istihdamdaki yavaşlamayı önlemek için faiz artırımlarına ara verebileceği beklentisi altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasına neden oluyor.

Son gelen ekonomik veriler eşiğinde bir resesyon ihtimali de piyasalardaki fiyatlamaları etkiliyor.

ONS ALTIN 13 AYIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

Geçtiğimiz güne 2020 dolardan başlayan ons altın 2032 doları görerek 13 ayın zirvesine ulaştı. Ons altında gün içerisinde en düşük 2010 dolar seviyesi görüldü.

Bugüne 2020 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda düşüş göstererek 2016 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2008 dolar, en yüksek ise 2021 dolar seviyeleri test edildi.

GRAM ALTIN REKOR SEVİYEDEN DÜŞÜŞE GEÇTİ

Dün 1248 liradan açılan gram altın 1257 lirayı görerek tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Gram altın günü 1250 liradan tamamladı.

Bugüne 1250 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre gerileyerek 1248 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1242 lira, en yüksek ise 1252 lira seviyeleri görüldü.