Altın fiyatları zirveden döndü

Altın fiyatları ABD seçimleri öncesinde güvenli liman talebinin artması ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek hafta vereceği faiz kararını etkileyecek veriler öncesi bugün rekor seviyelere yaklaşmıştı. Gelen kar satışlarıyla birlikte öğleye doğru altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı arttı. Gram ve ons altın zirve seviyelerden yönünü aşağı çevirdi.

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FİYATLAR ZİRVEDEN DÖNDÜ

Ons altın fiyatı bugün 2790 dolar ile rekor kırdıktan sonra şu dakikalarda gerileyerek 2778 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2777 dolar seviyesi görüldü.

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Geçtiğimiz gün 3076 lira ile tarihi rekor kıran gram altın bugün 3075 lira seviyesini gördü. Gram altın şu sıralarda 3059 liradan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 3046 lira, en yüksek ise 3075 lira seviyeleri test edildi.

GÖZLER FED’DE

Öte yandan beklenenden yüksek gelen ABD istihdam verileri ve güçlü GSYİH rakamları, yatırımcıların ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinin boyutuna ilişkin ihtimalleri azaltmasına neden olsa da, banka önümüzdeki haftaki toplantısında daha fazla parasal genişleme uygulama yolunda ilerlemeye devam ediyor.