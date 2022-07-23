Altın fiyatlarında 6 hafta sonra bir ilk

Altın yatırımcıları fiyatlardaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor. Altın alacaklar ise fiyatların düşmesini bekliyor. Bu hafta piyasada çok önemli gelişmeler yaşandı.

ÜLKELER ENFLASYONLA MÜCADELE EDİYOR

Pandemi döneminde ultra gevşek para politikası izleyen merkez bankaları piyasaları fonlamıştı. Piyasaya sıcak para akışı hızlandığı için ülkelerde enflasyonist eğilim giderek arttı. Pandeminin sonlanmasıyla birlikte ekonomiler normalleşme sürecine girdi.

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Birçok merkez bankası faiz artırarak enflasyona karşı mücadele başlattı. ABD Merkez Bankası (Fed) mart ayında faiz artırmaya başladı. Fed, nisan ayında 50 baz puan faiz artırarak bu süreci hızlandırırken, haziran ayında 28 yılın en sert faiz artışını gerçekleştirerek politika faizini 75 baz puan yükseltti.

ECB PİYASALARI ŞAŞIRTTI, 50 BAZ PUAN ARTIŞ GELDİ

Fed’in faiz artırma sürecine girmesiyle birlikte pek çok ülke merkez bankası faiz artırımlarına başladı. En son Avrupa Merkez Bankası (ECB), 11 yıl sonra ilk kez faiz oranlarında artışla gitti. ECB, piyasa beklentilerinin üzerinde 50 baz puan faiz artışı gerçekleştirdi.

FAİZ ARTIŞI RESESYON ENDİŞESİNİ KÖRÜKLÜYOR

Ülkelerin faiz artırmaya başlamasıyla birlikte küresel çapta bir resesyon (durgunluk) görülme ihtimali giderek arttı. Merkez bankalarının enflasyonu dizginleyebilmek için faiz artışına yönelmesi büyümenin negatif etkileneceğine ilişkin öngörüleri artırıyor. Özellikle ABD ekonomisinin yılın 2. çeyreğinde yüzde 1.5 oranında daralması bu öngörüyü kuvvetlendiriyor.

ALTIN YATIRIMCILARI KRİTİK GELİŞMEYİ BEKLİYOR

Altın yatırımcılarının gözü kulağı önümüzdeki hafta açıklanacak olan Fed'in faiz kararında olacak. Fed’in politika faizini 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 100 baz puanlık bir artış ise ihtimal dahilinde. Eğer Fed piyasa beklentileri üzerinde bir faiz artışı gerçekleştirirse altın fiyatlarında baskı artabilir.

ONS ALTIN 1 YILIN DİBİNDEN DÖNDÜ

Haftaya 1707 dolardan başlayan ons altın ABD ekonomisinin resesyona girebileceğine yönelik endişelerin etkisi ve Fed’in önümüzdeki hafta faiz artışı yapacak olmasıyla birlikte 1 yılın en düşük seviyesi olan 1680 doları gördü.

BU GELİŞME ONS ALTINI YÜKSELTTİ

Yılın en düşük seviyesini gördükten sonra yönünü yukarı çeviren ons altın cuma günü ABD’den gelen kritik gelişme sonrası hareketlendi. ABD'de açıklanan PMI verileri ekonomik aktivitenin hizmet sektörünün etkisiyle 2 yıldır ilk kez daraldığına işaret etti. Hizmet sektörü PMI temmuz ayında, haziran ayındaki 52,7 puandan 2020 yılı Mayıs ayından bu yana görülen en düşük seviye olan 47 puana indi. Kritik gelişme sonrası ons altın fiyatı 1739 dolara kadar yükseldi.

ONS ALTINDA 6 HAFTA SONRA BİR İLK

Cuma gününü 1727 dolardan tamamlayan ons altın 6 hafta sonra ilk kez haftayı yükselişle kapattı. Ons altın 5 haftadır negatif bir seyir izliyordu.

GRAM ALTINDA SERT HAREKET

Haftaya 952 liradan başlayan gram altın perşembe ve cuma günleri sert yükseliş kaydetti. Özellikle ons altının toparlanmasıyla birlikte gram altın cuma günü 991 liraya kadar yükseldi. Bin lira seviyesine doğru yönelen gram altın neredeyse 1 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Gram altın haftayı 984 liradan tamamladı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yüzde 3.10 oranında değer kazandı. 5 hafta boyunca üst üste düşüş kaydeden gram altın bu haftayı primli tamamlamış oldu.