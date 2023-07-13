Altın fiyatlarında 'ABD enflasyonu' etkisi

Para ve emtia piyasaları ABD’den gelen ekonomik gelişmelerle birlikte yön bulmaya devam ediyor. Geçen hafta cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında artmasıyla birlikte altında yön yukarı dönmüştü.

Hafta genelinde yukarı yönlü seyreden altın fiyatları geçtiğimiz gün ABD enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte sert yükseliş gösterdi.

ABD’DE ENFLASYON ÜST ÜSTE 12’NCİ AYDA DA DÜŞTÜ

ABD'de haziran ayında üst üste 12'nci ayda da düşüş gösteren enflasyon piyasa beklentilerinin de altında geldi.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre tüketici fiyatları haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 arttı. Piyasa beklentisi bir önceki ay yüzde 4 olan enflasyonun yüzde 3,1'e gerileyeceği yönündeydi.

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Böylece tüketici fiyatları 2021 yılı Mart ayında görülen yüzde 2,6'dan sonra en düşük seviyesine indi.

ABD ENFLASYONU SONRASI ALTIN SERT YÜKSELDİ

Geçtiğimiz güne 1932 dolardan başlayan ons altın 1959 dolara kadar yükseldikten sonra 1957 dolardan kapandı.

Dün 1620 liradan açılan gram altın ABD enflasyon rakamlarının düşüş göstermesinin ardından ons altındaki yükselişin etkisiyle birlikte 1647 liraya yükselerek rekor kırdı. Gram altın günü 1644 liradan kapattı.

ONS ALTIN 1 AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Haftanın dördüncü işlem gününe 1957 dolardan başlayan ons altın 1963 dolar seviyesine yükselerek 1 ayın zirvesini test etti. Ons altın şu dakikalarda 1960 dolardan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 1955 dolar seviyesi görüldü.

GRAM ALTINDA TARİHİ REKOR

Bugüne 1644 liradan başlayan gram altın 1651 lirayı görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altın şu dakikalarda yükselerek 1649 liradan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 1640 lira seviyesi test edildi.