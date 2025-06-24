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UzmanparaAltın fiyatlarında 'ateşkes' etkisi
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altın fiyatlarında 'ateşkes' etkisi

Hafta sonu ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine saldırması, İran’ın da geçtiğimiz gün ABD üslerine misilleme yapmasıyla birlikte Orta Doğu’da tansiyon yükselmişti. Bugün sabah saatlerinde İran ile İsrail arasında ateşkes yapılacağı duyuruldu. Karar sonrası altın fiyatlarında düşüş dikkat çekti.

24.06.2025 - 09:12 | | UZMANPARA
Altın fiyatlarında 'ateşkes' etkisi

Orta Doğu’da İran ile İsrail arasında yaşanan çatışmalar ve ABD’nin de saldırılara dahil olmasıyla son günlerde tansiyon yükselmişti. Dün İran da ABD üslerine saldırı gerçekleştirmişti. 

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TRUMP ATEŞKESİ DUYURDU 

Yaşananların ardından bugün ateşkes yapılacağı duyuruldu. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "İsrail ve İran arasında tam ve eksiksiz bir ateşkes olacağı konusunda tam bir anlaşmaya varıldığını" bildirdi. Trump daha sonra yaptığı açıklamada, "Ateşkes an itibarıyla devrede. Lütfen onu ihlal etmeyin" dedi.

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Öte yandan İsrail'in İran'ın ardından ateşkesi kabul ettiğini duyurmasından dakikalar sonra ordu kaynakları "İran'dan İsrail'e tekrar füze atıldığını" öne sürdü. Yerel kaynaklar İsrail'in kuzeyinde sirenlerin çaldığını bildirdi.

ALTIN FİYATLARINDA DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ 

Dün 3368 dolar seviyesinden günü kapatan ons altın haftanın ikinci işlem gününde 3316 dolar seviyesine kadar geri çekildi. Ons altında değer kaybı yüzde 1’i aştı. 

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Ons altının yanı sıra yurt içinde gram altın fiyatı da aşağı yönlü hareket ediyor. Güne 4290 liradan başlayan gram altın 4224 lira seviyesine kadar geriledi. Gram altında gün içerisinde en yüksek 4300 lira seviyesi görüldü. 

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