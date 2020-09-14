Altın fiyatlarında baraj aşıldı!

İç piyasada gram altın 471 liradan, çeyrek altın 752 liradan, Cumhuriyet altını da 3,112 liradan işlem görüyor. Peki uzmanlar altın fiyatlarında yaşanan değişim için ne diyor? İşte cevabı...

Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan raporda şu ifadeler kullanıldı:

"Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde, piyasa beklentileri üzerinde açıklanan ABD enflasyon verisi ile birlikte ekonomide artan toparlanma sinyallerinin değerli metalde baskılara neden olduğu takip edilmişti.

Bugün ise dolardaki satış baskısının devam etmesi ile FOMC haftasına 1945 Dolar seviyesinde sınırlı bir yükseliş ile başlayan ons altında aşı çalışmalarının hız kazanması ve piyasalardaki iyimser hissiyat yukarı yönlü hareketleri sınırlandırıyor.

Gün içerisinde dolar çevresindeki zayıf hareketler ve değerli metale olan talebin devam etmesi ile 1945 Dolar üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1952 - 1958 direnç seviyeleri takip edilebilir.

Takip edilen gelişmeler sonucu olası bir satış baskısı ile karşılaşılması durumunda 1945 dolar seviyesinde tutunamaması durumunda ise 1938 - 1930 destek seviyeleri izlenebilir.

Meksa Yatırım tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

Altın 1937 üzerinde yukarı potansiyel kuvvetli. Ve bu belirttiğimiz desteğe oldukça yakın olmamız sebebiyle riskimiz de düşük sayılabilir.

1937 üzerinde tutunmayı başarırsa 1951, 1961, 1966'ya doğru hareketler mümkün olabilir.

1937 altına inerse 1930, 1920, 1906 ve 1863'e doğru gerileme mümkün olabilir.