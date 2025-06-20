Altın fiyatlarında baskı sürüyor

Ons altın bu sabah 3342 dolara kadar geriledi. Şu sıralarda 3348 dolardan işlem görüyor.

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Ons altın fiyatı hafta başından bu yana yüzde 2'nin üzerinde düştü. Ay başından bu yana bakıldığında ise yüzde 2 arttı. Ons altın yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 28 kazandırdı. Son 1 yılda yükseliş yüzde 44'ü aştı.

GRAM ALTIN DA GERİLİYOR

Güne 4292 liradan başlayan gram altın şu sıralarda gerileyerek 4270 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 4262 lira, en yüksek ise 4304 lira seviyeleri test edildi.

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Öte yandan ANZ analistleri, “Makroekonomik gelişmeler, özellikle de sabit getiriler ve yenilenen USD gücü, altın fiyatını desteklemedi. Yükselen enflasyon beklentileri ve Fed'in temkinli duruşu, bu yılki faiz indirimlerinin sayısına ilişkin piyasa beklentilerini zayıflattı” değerlendirmesini yaptı.

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Analistler ons altın için destek seviyesi olarak 3348 ve 3324 doları işaret ediyorlar. Direnç ise 3372 ve 3402 dolarda.