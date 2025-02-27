Altın fiyatlarında dikkat çeken düşüş

Ons altın bu sabah 2888 dolara kadar geriledi ve şu sıralarda 2895 dolar seviyesinden işlem görüyor. 3400 lira seviyesinin de altına sarkan gram altın ise 3394 liradan alıcı buluyor.

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Gösterge 10 yıllık ABD Hazine tahvili faizi toparlanarak getirisi olmayan altının cazibesini azalttı.

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT!

Analistler ons altın için destek seviyesini 2887 dolar olarak veriyor ve buranın kırılmasının fiyatı 2867 dolara kadar çekebileceğini vurguluyorlar. Yukarıda dirençler 2919 ve 2931 dolar.

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Tastylive Küresel Makro Başkanı Ilya Spivak, “Dolar ve ABD Hazine tahvillerindeki hafif toparlanmanın bu seansta altını biraz baskıladığı görülüyor” dedi ve altın için genel yükseliş trendinin bozulmadığını sözlerine ekledi.

PİYASALAR YARINA ODAKLANDI

Piyasalar bundan sonra Fed'in faiz patikasına ilişkin daha fazla teyit için cuma günü açıklanacak olan ve Fed'in tercih ettiği enflasyon ölçütü olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) endeksine bakacak.

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PCE aylık endeks için beklenti Aralık 2024'e göre değişmeyerek %0,3 olması yönünde, çekirdek rakamın Aralık ayındaki %0,2'den %0,3'e yükseldiği görülüyor.

Spivak, “Geçen haftaki kötü ABD PMI verilerinin ardından piyasalar şu anda büyüme endişelerine duyarlı ve yakın vadede Fed faiz indirimlerine işaret eden beklenenden daha güçlü PCE sonuçları altına zarar verebilir” dedi.

Yatırımcılar şu anda Fed'in Aralık ayına kadar 58 baz puanlık faiz indirimi yapacağını düşünüyor.