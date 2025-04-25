Altın fiyatlarında dikkat çeken düşüş

Ons altın 3287 dolara kadar geriledi ve şu sıralarda 3298 dolardan işlem görüyor. Gün içerisinde en yüksek 3370 dolar seviyesi görüldü.

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Ons altındaki düşüşe bağlı olarak yurt içinde gram altın fiyatı da aşağı yönlü bir seyir izliyor. Güne 4129 liradan başlayan gram altın 4060 lira seviyesine kadar geriledi. Şu sıralarda gram altın 4072 liradan işlem görüyor.

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

IG Piyasa Stratejisti Yeap Jun Rong, “Çin'den yapılan bazı ithalatlara uygulanan gümrük vergilerinin kısmen geri çekilmesi, altın gibi güvenli liman varlıkları üzerinde mütevazı bir aşağı yönlü baskı oluşturan ABD-Çin ticaret gerilimlerinin daha da azalmasına yönelik olumlu bir adım olarak algılanabilir” dedi.

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Analistler 3314 dolar desteğinin altına sarkan ons altının 3270 dolara kadar gerileyebileceğini ifade ediyor. Yukarıda dirençler ise 3349 ve 3385 dolarda.