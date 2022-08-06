Altın fiyatlarında dikkat çeken hareket

Altın piyasasındaki hareketler yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Altın alacaklar veya altını olanlar ‘fiyatlar yükselecek mi, yoksa düşecek mi?’ diye merak ediyor. Bu hafta altın piyasasını etkileyecek çok önemli gelişmeler yaşandı. İşte detaylar...

ALTIN BU GELİŞMEYLE YÜKSELİŞE GEÇMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta ABD ekonomisinin üst üste 2 çeyreklik dönemde daralma kaydetmesiyle teknik resesyona girildi. Bu gelişme sonrası ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki toplantılarda faiz artış hızını yavaşlatacağı beklentisi piyasalarda hakim olmuştu.

Bu kapsamda dolar endeksi hızla geri çekilirken, altın fiyatları yönünü yukarı çevirmişti.

ALTINDA JEOPOLİTİK RİSK ETKİSİ

Bu haftanın en önemli gündem maddelerinden birisi ise ABD ile Çin arasında yaşanan Tayvan gerilimi oldu. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan’ı ziyaret etmesiyle birlikte jeopolitik riskler tırmanışa geçti. Bunun üzerine Çin’in Tayvan’a civarında askeri tatbikat başlatması ve adayı ablukaya almasıyla birlikte risk eğilimi giderek arttı.

Çin’in Tayvan’a olası bir saldırı gerçekleştirme riski piyasalarda güvenli varlıklara olan talebi artırdı. Bu kapsamda altın fiyatlarında yükseliş hız kazandı.

1 AYIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Haftaya 1766 dolardan başlayan ons altın perşembe günü 1794 doları görerek 1 ayın en yüksek seviyesini test etti. Cuma günü ise ABD’den gelen kritik veri sonrası ons altında rüzgar tersine döndü.

İŞTE ALTIN FİYATLARINI DÜŞÜREN KRİTİK GELİŞME

Altın yatırımcılarının gözü kulağı cuma günü saat 15.30’da açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisindeydi. Tarım dışı istihdam temmuz ayında 528 bin arttı. Piyasa beklentisi ise artışın 258 bin olacağı yönündeydi.

Yeni açıklanan istihdam verisiyle birlikte piyasalarda ABD ekonomisinin durgunluğa gireceğine dair endişeler bastırılmış oldu. Bazı politikacı ve yöneticiler ABD’de iş gücü piyasasının çok güçlü olması sebebiyle ülke ekonomisinin resesyona giremeyeceğini iddia ediyor.

Bununla birlikte istihdam verilerinin güçlü seviyede gerçekleşmesiyle birlikte Fed’in enflasyon ile mücadele etmek adına daha agresif bir para politikası uygulayabilmesi yönünde bir alan açılmış oldu.

PİYASADA 75 BAZ PUAN SESLERİ YÜKSELİYOR

Kararın açıklanması sonrasında piyasalarda Fed’in önümüzdeki toplantıda politika faizini 75 baz puan artırma ihtimali yüzde 40’tan yüzde 61’e çıktı.

DOLAR VE TAHVİLDE SERT ARTIŞ

Kritik gelişme sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5.28 oranında yükselişle yüzde 2.832 seviyesine çıkarken, 105 civarında hareket eden dolar endeksi 106.930’a kadar yükseldi. Dolar ve tahvil faizindeki artış altın fiyatlarının düşmesinde etkili oldu.

İŞTE ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Karar öncesi 1784 dolar civarında dalgalanan ons altın 1765 dolar seviyesine kadar geriledi. Ons altın günü 1776 dolardan tamamladı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ise ons altın yüzde 0.50’den fazla değer kazandı.

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Haftaya 1018 liradan başlayan gram altın cuma günü 1036 liraya ulaştı. Kritik gelişme sonrası ons altındaki gerileme ile birlikte düşüşe geçen gram altın 1019 lirayı gördü. Gram altın günü 1022 liradan tamamladı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ise gram altın yatırımcısına yüzde 0.48 oranında kazandırdı.