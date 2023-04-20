Altın fiyatlarında dikkat çeken hareket

Geçtiğimiz haftalarda ABD’de enflasyon rakamlarının beklentilerin altında gelmesinin ardından altın fiyatlarında sert yükselişler görülmüştü.

ABD’de yıllık tüketici enflasyonu martta üst üste 9 ay azalış göstermiş, üretici fiyatları ise pandeminden bu yana en büyük düşüşünü kaydetmişti. Bu hafta ise ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen mesajlar piyasalarda yönü değiştirdi.

FED YETKİLİSİNDEN FAZİ ARTIŞI MESAJI

Salı günü St. Louis Fed Başkanı James Bullard enflasyonun inatçı şekilde yüksek seyretmeye devam ettiğine işaret eden son veriler sonrasında faiz artırımlarına devam edilmesi gerektiğini söyledi.

50 BAZ PUAN ARTIŞ ÖNGÖRÜSÜ

Bullard, Fed'in faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaşmakta olduğu değerlendirmelerine katılmakla birlikte politika faizinin 50 baz puan daha artırılarak yüzde 5,50-5,75 aralığına yükseltilmesi ve enflasyon kontrol altına alınana kadar orada tutulması gerektiğini vurguladı.

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Fed yetkililerinden bu hafta yapılan faiz artışına ilişkin açıklamalar sonrası dolar endeksi ve tahvil faizinde yükselişler görülürken, altın fiyatlarında sert kayıplar yaşandı.

ONS ALTIN 1969 DOLARI GÖRDÜ

Geçtiğimiz güne 2005 dolardan başlayan ons altın 1969 dolara kadar geriledi. Ons altın günü 1994 dolardan kapattı.

GRAM ALTIN 1228 LİRAYA KADAR GERİLEDİ

Dün 1250 liradan açılan gram altın ons altındaki düşüşe bağlı olarak 1228 liraya kadar geriledikten sonra günü 1244 liradan tamamladı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın dördüncü işlem gününe 1995 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek 1994 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1990 dolar, en yüksek ise 1998 dolar seviyeleri görüldü.

Bugüne 1243 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek açılış seviyesinden işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1241 lira, en yüksek ise 1248 lira seviyeleri görüldü.