Altın fiyatlarında dikkat çeken hareket

Geçtiğimiz hafta cuma günü ABD’de üretici fiyatları verisinin beklentilerin üzerinde artmasıyla birlikte altın piyasasında aşağı yönlü seyir derinleşti.

ABD’de üretici fiyatlarının beklentileri aşması ilerleyen süreçte tüketici fiyatlarında da yukarı yönlü bir seyrin devam edeceğine işaret etti. Böylelikle piyasalar Fed’in daha fazla faiz artırabileceğini fiyatlamaya başladı.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE KESKİN YÜKSELİŞ

Bu durum dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde sert yükselişleri beraberinde getirdi. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi dün 103.458 ile 6 Temmuz tarihinden bu yana en yüksek seviyesini test etti. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4.200 seviyesinin üzerine çıktı.

ONS ALTIN KRİTİK EŞİĞE DAYANDI

Dün 1913 dolardan başlayan ons altın 1902 dolara kadar geriledikten sonra 1907 dolardan kapandı.

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Haftanın ikinci işlem gününe 1907 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay seyrederek 1905 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1903 dolar, en yüksek ise 1908 dolar seviyeleri test edildi.

GRAM ALTIN 1655 LİRANIN ALTINA SARKTI

Ons altındaki aşağı yönlü seyir yurt içinde gram altın fiyatını etkilemeye devam ediyor. Dün 1658 liradan açılan gram altın 1654 liraya kadar geriledikten sonra 1656 liradan kapandı.

Bugüne 1656 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda hafif yükselerek 1658 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1655 lira, en yüksek ise 1660 lira seviyeleri görüldü.