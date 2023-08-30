Altın fiyatlarında dikkat çeken hareket

Altın yatırımcıları piyasadaki gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. Geçen hafta cuma günü Jackson Hole Sempozyumu kapsamında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları sonrası altında kısa süreli düşüş görülmüştü.

Powell, ABD’de enflasyonun halen yüzde 2 hedefinin çok üzerinde olduğunu ve daha fazla faiz artırımına gidebilecekleri sinyalini vermişti. Bu gelişmeyle birlikte geçen hafta ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksi sert yükselmişti.

PİYASALARDA YÖN DEĞİŞTİ

Bu hafta ise ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksinin düşüş göstermesi ons altın fiyatının yükselmesine yol açtı. Dün dolar endeksi 103.037 seviyesine kadar gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.106 seviyesine indi.

ONS ALTIN 3 HAFTANIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Geçtiğimiz güne 1920 dolardan başlayan ons altın 1938 dolara kadar yükselerek 3 haftanın en yüksek seviyesini test etti. Ons altın günü 1937 dolardan kapattı.

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Haftanın üçüncü işlem gününe 1937 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda hafif gerileyerek 1935 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1935 dolar, en yüksek ise 1937 dolar seviyeleri görüldü.

YURT İÇİNDE PİYASALAR KAPALI

Öte yandan bugün yurt içinde piyasalar 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle kapalı kalacak. Bu yüzden gram altın ve döviz kurlarında sert hareketler beklenmiyor.

GRAM ALTIN 1660 LİRAYA DAYANDI

Öte yandan geçtiğimiz gün gram altın fiyatı ons altındaki yükselişin etkisiyle birlikte 1659 liraya kadar yükseldi. Gram altın dün 1654 liradan kapandı.

Bugüne 1653 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda açılış seviyesinden işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1645 lira, en yüksek ise 1657 lira seviyeleri test edildi.