Altın fiyatlarında dikkat çeken hareket

Para ve emtia piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın bu yıl bir kez daha faiz artıracağına yönelik beklentiler fiyatlanmaya devam ediyor. Fed’in ilave sıkılaşmaya gideceğine yönelik beklentiler ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksini yükseltiyor.

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DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE KESKİN YÜKSELİŞ

Dolar endeksi bugün 106.321 seviyesine kadar yükselerek 30 Kasım 2022 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.550’yi aştı.

ONS ALTIN KRİTİK SEVİYENİN ALTINDA

Geçtiğimiz güne 1915 dolardan başlayan ons altın 1900 dolar olan kritik eşiğin altına sarktı. 1899 dolara kadar gerileyen ons altın günü 1900 dolardan kapattı.

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Haftanın üçüncü işlem gününe 1900 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 1897 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1895 dolar, en yüksek ise 1903 dolar seviyeleri görüldü.

DÜN GRAM ALTINDA DÜŞTÜ

Geçtiğimiz güne 1676 liradan başlayan gram altın 1661 liraya kadar geriledikten sonra 1664 liradan kapandı.

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Bugüne 1664 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1665 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1660 lira, en yüksek ise 1687 lira seviyeleri test edildi.