Altın fiyatlarında dikkat çeken yükseliş

Ons altın 22 Nisan'dan bu yana ilk kez 3387 dolara kadar yükseldi. Şu sıralarda ise 3364 dolardan işlem görüyor.. Altın fiyatı ay başından bu yana yüzde 2,1, yılbaşından bu yana yüzde 28 yükseldi.

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Ons altının yanı sıra yurt içinde gram altın fiyatı da yönünü yukarı çevirdi. Dün 4137 lira seviyesine kadar yükselen gram altın yeni güne 4134 liradan başladı. Gün içerisinde gram altın fiyatı en yüksek 4204 lira seviyesini gördü.

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IG Piyasa Stratejisti Yeap Jun Rong, “Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın yenilenen gümrük vergisi endişeleri nedeniyle yatırımcıların portföy oynaklığına karşı korunmak için güvenli liman varlığına dönmesiyle bu haftaya güçlü bir yükselişle başladı” dedi.

Rong, “Herhangi bir güvercin sinyal, altın için daha fazla destek sağlayabilir ve daha geniş yukarı yönlü momentumunu güçlendirebilir” diye konuştu.

Analistler, ons altın için bugün destek seviyesi olarak 3319 doları işaret ediyor. Buranın altına inilmesi halinde yeniden 3250 dolara doğru geri çekilme olabileceği vurgulanıyor.