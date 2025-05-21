Altın fiyatlarında dikkat çeken yükseliş

Ons altın fiyatı, ABD dolarının zayıflaması ve Kongre'de görüşülen kapsamlı bir vergi tasarısının ABD'nin bütçe açıklarına yönelik endişeleri artırmasının etkisiyle 1 haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Haberin Devamı

ABD'deki mali belirsizlik ortamında yatırımcıların güvenli liman arayışında yine altına yönelmeleri ons altın fiyatını 3320 dolara taşıdı. Şu sıralarda fiyat 3311 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN DA YÜKSELDİ

Ons altının yanı sıra yurt içinde gram altın fiyatı da yükseliş gösterdi. Güne 4109 liradan başlayan gram altın 4150 lira seviyesine kadar yükseldi. Gün içerisinde en düşük 4101 lira seviyesi test edildi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Marex Analisti Edward Meir, “Moody's'in not indirimi ve Trump'ın vergi tasarısına yönelik şüpheciliğin doları zayıflatmaya devam etmesiyle genel dolar endeksi son 24 saat içinde bir tam puandan fazla değer kaybetti” diyerek bunun altın için olumlu olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer da “Orta ve uzun vadede, altının daha fazla yükselmesi tercih ediliyor, ancak herhangi bir olumlu ticaret anlaşması manşeti ortaya çıkarsa bu, altının 3.500 dolar seviyesini geri alma girişiminde bir engel olabilir” dedi.

Analistler ons altın için bugün direnç olarak 3322 doları gösteriyor. Buranın aşılması halinde 3337-3351 dolar aralığı yeni hedef olabilir. Destekler ise 3251 ve 3206 dolarda.