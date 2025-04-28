Altın fiyatlarında düşüş sürüyor

Ons altın yeni haftaya 3268 dolara kadar gerileyerek başladı ve şu sıralarda 3294 dolar seviyesinde. Gün içerisinde en yüksek 3335 dolar seviyesi görüldü.

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Ons altının yanı sıra yurt içinde gram altın fiyatında da gerileme gözleniyor. Güne 4100 liradan başlayan gram altın 4040 lira seviyesine kadar geriledi.

YENİ TAHMİN GELDİ

Saxo Capital Markets Pte Stratejisti Charu Chanana, "Beyaz Saray'ın daha uzlaşmacı bir tonda konuşması ve yatırımcıların bunu tarife savaşlarının ilk patlak verdiği zamana kıyasla daha az rüzgar olarak yorumlamasıyla gergin bir sakinlik hissi geri geldi. Yine de şüphecilik için bolca yer var. Birden fazla anlaşmanın haftalar içinde tamamlanabileceği fikri aşırı iyimser görünüyor ve herhangi bir gecikme volatiliteyi hızla yeniden devreye sokabilir" dedi.

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Analistler ons altın için bugün destek seviyesi olarak 3220 doları işaret ediyor. Buranın üzerinde kalındıkça yeniden 3334 doların üzerine bir toparlanma olabileceği belirtiliyor.