Altın fiyatlarında 'enflasyon' etkisi

Para ve emtia piyasalarında gözler ABD’de açıklanan verilerde olmaya devam ediyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş enerji fiyatlarının tırmanışa geçmesine yol açarken bu durum küresel çapta enflasyonu körüklüyor. ABD’de enflasyon mart ayında yıllık bazda yüzde 8.5 artarak 41 yılın rekorunu kırdı.

ONS ALTIN 1978 DOLARI GÖRDÜ

Geçtiğimiz güne 1953 dolardan başlayan ons altın ABD enflasyonu sonrası 1978 dolara kadar yükseldikten sonra 1966 dolardan kapandı.

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Bugün 1966 dolardan açılan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre primli bir seyir izleyerek 1969 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1962 dolar, en yüksek ise 1973 dolar seviyeleri görüldü.

FED CEPHESİNDEN ŞAHİN MESAJLAR GELMEYE DEVAM EDİYOR

ABD’de enflasyonun rekor kırmasının ardından ABD Merkez Bankası (Fed) Üyesi Lael Brainard, Fed’in faizleri süratle artıracağını söyledi. Fed’in mayıs ayında yapılacak olan toplantıda politika faizini 50 baz puan artırması bekleniyor.

PUTİN’DEN OPERASYON AÇIKLAMASI

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile müzakerelere yönelik yaptığı açıklamada görüşmelerde herkes tarafından kabul edilebilir anlaşmalara varılmaması halinde, başlangıçta belirlenen görevlerin yerine getirilmesine kadar özel operasyonun devam edeceğini dile getirdi.

Putin’den operasyonların devam edeceğine yönelik açıklamalar jeopolitik riskleri körüklerken güvenli liman altına talebi artırıyor.

GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altına paralel hareket ediyor. Geçtiğimiz güne 921 liradan başlayan gram altın 931 liraya kadar çıktıktan sonra 923 liradan kapandı.

Gram altın bugün hafif primli bir seyir izleyerek 923 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 920 lira, en yüksek ise 926 lira seviyeleri görüldü.