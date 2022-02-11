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UzmanparaAltın fiyatlarında 'faiz' baskısı
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altın fiyatlarında 'faiz' baskısı

ABD’de enflasyonun 40 yılın zirvesindeki yerini korumasıyla birlikte piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) agresif bir faiz artışına gideceği öngörülüyor. Fed’in parasal sıkılaştırmayı artıracağı beklentileriyle altın fiyatları geriledi. İşte detaylar…

11.02.2022 - 09:06 | | UZMANPARA
Altın fiyatlarında 'faiz' baskısı

Para ve emtia piyasalarının merakla beklediği ABD enflasyon rakamları geçtiğimiz gün açıklandı. ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta aylık bazda yüzde 0.6, yıllık bazda ise yüzde 7.5 oranında yükseldi.

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Bu gelişmeyle birlikte ABD’de enflasyon 40 yılın zirvesindeki yerini yeniledi. Piyasa beklentileri ise tüketici fiyatlarının aylık bazda yüzde 0.4, yıllık bazda ise yüzde 7.2 oranında artacağı yönündeydi.

ENFLASYON SONRASI ONS ALTIN DÜŞTÜ

ABD’de enflasyon rakamlarının zirve seviyeyi korumasıyla birlikte bu yıl Fed’in 7 kez faiz artışına gideceği öngörülüyor. Fed’in genel fiyat düzeyindeki artışa karşı agresif bir tutum sergilemesi bekleniyor.

Fed’in parasal sıkılaştırmayı artırması ise faizsiz bir varlık olan altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD’de 40 yılın en yüksek enflasyon oranına cevap olarak Fed’in 1 Temmuz'a kadar 100 baz puanlık faiz artışı yapması gerektiğini açıkladı.

Geçtiğimiz güne 1833 dolardan başlayan ons altın, ABD’de enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 1822 dolara kadar geri çekildi ve 1827 dolardan kapandı. Bu gelişmeyle birlikte ons altın 2 haftanın zirvesinden yönünü aşağı çevirdi.

Haftanın son işlem gününe 1827 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda toparlanma kaydederek 1831 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1821 dolar, en yüksek ise 1834 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN BUGÜN PRİMLİ SEYİRDE

Ons altında görülen aşağı yönlü hareketler yurt içinde gram altın fiyatını da etkiledi. Geçtiğimiz güne 797 liradan başlayan gram altın 791 lira seviyesine kadar geri çekildi ve 793 liradan kapandı.

Bugüne 792 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 795 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 789 lira, en yüksek ise 796 lira seviyeleri görüldü.

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