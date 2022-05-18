Altın fiyatlarında 'Fed' baskısı

Para ve emtia piyasalarında gözler ABD’den gelen ekonomik gelişmelerde olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün ABD’de sanayi üretimi verisi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın piyasalara verdiği mesajlar önemle takip edildi.

ABD’de sanayi üretimi nisan ayında piyasa beklentilerinin üzerinde artarken kritik gelişme sonrası ons altın düşüşe geçti.

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Geçtiğimiz güne 1824 dolardan başlayan ons altın 1836 dolara kadar çıktı. Öğleden sonra ABD sanayi üretiminin güçlü yükselmesi ile birlikte ons altın düşüşe geçti. Fed Başkanı Powell’ın piyasalara verdiği şahin mesajlar da ons altın da baskıyı artırdı. Bu gelişmelerle birlikte ons altın günü 1812 dolardan tamamladı.

FED BAŞKANI’NDAN ENFLASYON VE FAİZ MESAJI

Fed Başkanı Jerome Powell geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada enflasyon düşene kadar sıkı para politikasına devam edeceklerini, enflasyonun düştüğüne dair net bir sinyal görmemeleri halinde ise daha agresif hareket edebileceklerini söyledi.

Ayrıca Powell önümüzdeki iki toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımının Federal Açık Piyasa Komitesi tarafından desteklendiğini belirtti.

ONS ALTINDA FED BASKISI

Ons altında Fed baskısı ise bugün de sürüyor. Güne 1814 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre geri çekilerek 1811 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1807 dolar, en yüksek ise 1817 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN DÜN SERT YÜKSELDİ

Yurt içinde ise gram altın fiyatı geçtiğimiz gün sert yükseliş kaydetti. Dün 911 liradan başlayan gram altın yüzde 2’nin üzerinde prim yaparak 934 liraya kadar çıktı. Gram altın 928 liradan kapandı.

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU?

Bugüne 928 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre düşüş kaydederek 923 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 917 lira, en yüksek ise 931 lira seviyeleri görüldü.