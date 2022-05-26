Altın fiyatlarında Fed baskısı

Para ve emtia piyasalarında gözler ABD’den gelen ekonomik gelişmelerde olmaya devam ediyor. Son günlerde dolar endeksinin gerilemesiyle birlikte ons altın fiyatı yükselişe geçmişti. Haftaya 1846 dolardan başlayan ons altın salı günü 1869 dolara kadar yükselerek 2 haftanın zirvesine çıkmıştı.

Geçtiğimiz güne 1866 dolardan başlayan ons altın 1868 dolara kadar yükseldikten sonra düşüşe geçti. 1842 dolar seviyesine inen ons altın 1853 dolardan kapandı. Peki ons altın neden düştü?

FED TOPLANTI TUTANAKLARI YAYINLANDI

Geçtiğimiz gün Fed'in gerçekleştirdiği son toplantısına ait tutanaklar yayınlandı. Fed üyeleri önümüzdeki birkaç toplantıda politika faizinin 50 baz puan artırılması konusunda görüş bildirdi.

Tutanaklarda tüm katılımcıların ABD ekonomisinin çok güçlü ve iş gücü piyasasının “son derece sıkı” olduğu konusunda hemfikir olduğu kaydedildi.

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Fed toplantı tutanaklarında piyasalara şahin mesajlar verilmesi sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde toparlanma görüldü. Dolar endeksinin yükselişe geçmesiyle birlikte ons altında baskı arttı.

1842 DOLARA GERİLEDİ

Bugüne 1853 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre geri çekilerek 1847 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1842 dolar, en yüksek ise 1854 dolar seviyeleri görüldü.

Analistler 1845 dolar/ons seviyelerinde kalınabilmesi halinde yeniden 1867 dolar/ons seviyesine doğru toparlanmanın mümkün olabileceğini belirtiyor. Ancak bu seviyenin kırılması halinde yeni destek 1826 dolar/ons olarak görülüyor.

GRAM ALTIN 979 LİRAYI GÖRDÜ

Haftaya 944 liradan başlayan gram altın geçtiğimiz gün dolar/TL’deki yükselişin etkisiyle birlikte 979 liraya kadar çıkarak 20 Aralık 2021’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Gram altın günü 961 liradan tamamladı.

Bugüne 974 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda hafif gerileyerek 973 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 969 lira, en yüksek ise 976 lira seviyeleri görüldü.