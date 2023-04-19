Altın fiyatlarında 'Fed' baskısı

Para ve emtia piyasaları ABD’den gelen ekonomik veriler ve mayıs ayında Fed’in faiz kararına yönelik beklentilere göre hareket ediyor.

ALTIN PİYASASI REKORDAN DÖNDÜ

Geçtiğimiz hafta ABD’de üretici fiyatlarının martta üst üste 9 ay boyunca azalış göstermesi ve üretici fiyatlarının pandemiden beri en sert düşüşü kaydetmesiyle birlikte altın fiyatları rekor seviyelere ulaşmıştı. Ons altın 13 ayın zirvesini görürken, gram altın tarihi rekor kırmıştı.

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Geçen hafta ons altın 2048 dolardan gerilerken, gram altın 1283 lira olan tarihi rekordan dönmüştü. Yeni haftada ise Fed yetkililerinden gelen mesajlar piyasalardaki fiyatlamaları etkiliyor.

FED ÜYESİNDEN DİKKAT ÇEKEN FAİZ MESAJI

Dün St. Louis Fed Başkanı James Bullard enflasyonun inatçı şekilde yüksek seyretmeye devam ettiğine işaret eden son veriler sonrasında faiz artırımlarına devam edilmesi gerektiğini söyledi.

50 BAZ PUAN ARTIŞ ÖNGÖRÜSÜ

Bullard, Fed'in faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaşmakta olduğu değerlendirmelerine katılmakla birlikte politika faizinin 50 baz puan daha artırılarak yüzde 5,50-5,75 aralığına yükseltilmesi ve enflasyon kontrol altına alınana kadar orada tutulması gerektiğini vurguladı.

ALTIN PİYASASI HAREKETLENDİ

Kritik gelişme sonrasında dün ons altın 2000 dolar seviyesinden düşerek 1991 doları gördü. Gün içi dip seviyeyi test eden ons altın 2005 dolardan kapandı.

Geçtiğimiz güne 1244 liradan başlayan gram altın 1242 liraya kadar geriledikten sonra 1251 liradan günü tamamladı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın üçüncü işlem gününe 2005 dolardan başlayan ons altın 2000 dolar olan kritik seviyenin altına sarktı. Ons altın şu dakikalarda 1985 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1984 dolar, en yüksek ise 2008 dolar seviyeleri görüldü.

Bugüne 1250 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 1238 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1238 lira, en yüksek ise 1252 lira seviyeleri test edildi.