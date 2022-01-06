Altın fiyatlarında 'Fed' düşüşü

Küresel çapta hızla artan enflasyonist eğilim merkez bankalarını sıkı para politikası uygulamaya zorluyor. ABD’de enflasyonun 39 yılın zirvesine çıkmasıyla birlikte Fed’in verdiği mesajlar piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

ONS ALTIN SERT DÜŞTÜ

Geçtiğimiz gün Fed’in toplantı tutanakları yayımlandı. Fed'in hızla artan enflasyonu frenlemek için daha erken ve hızlı faiz artırımına gidebileceğinin sinyalini vermesi, faiz artırımına başladıktan hemen sonra bilançosunu küçültmeye başlamayı tartışması altın fiyatını geriletti.

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Bu gelişmeyle birlikte geçtiğimiz gün 1830 dolara kadar yükselen ons altın, Fed’in şahin mesajları sonrası sert düşerek bugün 1802 dolar seviyesine kadar geri çekildi. Ons altın şu dakikalarda 1800 dolar seviyesinin altında hareket ediyor.

Analistler, Omicron varyantının vaka sayılarında büyük artışa yol açmasının spot altın fiyatını desteklediğini, bu ortamda altın fiyatının ilk destek olan 1801 dolar/ons seviyesinin üzerinde tutunmaya devam etmesini bekliyor. Bu desteğin kırılması halinde ise 1782 dolar/ons seviyesine kadar geri çekilme hedeflenebilir.

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Yurt içinde ise gram altın fiyatı dolar kuru ve ons altındaki hareketlere paralel bir seyir izliyor.

Geçtiğimiz güne 781 lira seviyesinden başlayan gram altın, 800 liraya kadar yükseldi ve 796 lira seviyesinden kapandı.

Bugüne ise 796 liradan başlayan gram altın, ons altındaki geri çekilmenin etkisiyle düşüşe geçti. Gram altın şu dakikalarda 786 lira seviyesinden işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 781 lira, en yüksek ise 804 lira seviyeleri görüldü.