Altın fiyatlarında 'Fed' düşüşü

Para ve emtia piyasalarında gözler çarşamba günü açıklanan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararındaydı. ABD’de enflasyonun yüzde 8.6 oranında artarak 41 yılın rekorunu kırmasının ardından piyasalar Fed’in 75 baz puanlık bir artışa gideceğini fiyatlıyordu.

Nitekim Fed çarşamba günü piyasaları şaşırtmayarak politika faizini 75 baz puan artırdı. Böylelikle Fed faiz oranını yüzde 1.50-1.75 aralığına çekmiş oldu.

ALTIN FİYATLARINDA BASKI ARTTI

Hafta başından bu yana ise altın fiyatlarında baskı arttı. Pazartesi gününe 1871 dolardan başlayan ons altın 1 gün içerisinde sert düşüş kaydederek 1818 dolara kadar geriledi. Salı günü 1805 dolara indikten sonra ons altın yönünü yukarı çevirdi.

POWELL’IN AÇIKLAMALARI ALTIN YATIRIMCILARINI RAHATLATTI

Çarşamba gününe 1808 dolardan başlayan ons altın faiz kararının açıklanmasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarıyla birlikte yükselişe geçti. Powell, önümüzdeki toplantıda 50 veya 75 baz puanlık bir faiz artışına gidilebileceğini söylerken, bu büyüklükte faiz artırımının sürekli olmayacağını söyledi.

Powell’ın açıklamaları sonrası Fed’in ileriki toplantısında daha büyük oranlı bir faiz artışına gitmeyeceği anlaşıldı. Bu durum ons altın fiyatını yükselten ana sebep oldu. Ons altın çarşamba günü 1841 dolara kadar yükseldi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Perşembe günü 1857 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın cuma günü düşüşe geçti ve haftayı 1839 dolardan tamamladı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ons altın yatırımcısına yüzde 1.71 oranında kaybettirdi.

PARAYI GRAM ALTINA YATIRAN DA KAYBETTİ

Yurt içinde ise gram altın fiyatında ons altına benzer hareketler görüldü. Haftaya 1033 liradan başlayan gram altın pazartesi günü sert düşüş kaydederek 1008 liraya kadar geriledi. Gram altın salı günü 1002 liraya kadar inerek haftalık bazda en düşük seviyeyi gördü.

Gram altın çarşamba ve perşembe günleri Fed’in faiz kararı sonrası ons altında görülen toparlanmanın etkisiyle birlikte yükselişe geçti. Gram altın yeniden 1033 lirayı gördü. Cuma günü ise gerileme kaydeden gram altın 1024 liradan kapandı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yatırımcısına yüzde 0.23 oranında kaybettirdi.