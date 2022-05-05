Altın fiyatlarında 'Fed' etkisi

Piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararı geçtiğimiz gün açıklandı. Fed piyasa beklentileri dahilinde politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 0.75-1 aralığına çekti. Kritik gelişme sonrası ise Fed Başkanı Jerome Powell önemli mesajlar verdi. Powell’ın açıklamalarının ardından piyasalarda pozitif hava hakim oldu.

POWELL’IN AÇIKLAMALARI ALTINI DESTEKLEDİ

Fed Başkanı Jerome Powell'ın 75 baz puanlık bir artırımın aktif olarak tartışılmakta olan bir konu olmadığını söylemesi ve 50 baz puanlık artırım sinyali vermesi altın fiyatına destek verdi.

ONS ALTIN 1900 DOLARI AŞTI

Haftanın ilk işlem gününe sert düşüşle başlayan ve salı günü 1850 dolara kadar gerileyerek 2.5 ayın dibini gören ons altın geçtiğimiz gün Fed’in faiz kararını açıklaması ve Powell’ın piyasalara verdiği mesajların ardından 1889 dolara kadar yükseldi.

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Bugüne 1881 dolardan başlayan ons altın primli bir seyir izleyerek 1900 dolar pivot seviyenin üzerine çıktı. Ons altın şu dakikalarda 1895 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1881 dolar, en yüksek ise 1903 dolar seviyeleri görüldü.

Analistler spot altın için destek olarak 1884 dolar/ons seviyesini işaret etmeye devam ediyor. Yukarı hareketlerde 1916 ve 1931 dolar/ons seviyeleri de güçlü dirençler olarak öne çıkıyor.

GRAM ALTIN 900 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKTI

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altına paralel hareket ediyor. Haftaya sert düşüşle başlayan ve salı günü 884 liraya kadar gerileyerek 1 ayın dibine inen gram altın geçtiğimiz gün Fed’in faiz kararı sonrası ons altının yükselmesiyle birlikte 896 liraya kadar çıktı.

Bugüne 891 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 904 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 889 lira, en yüksek ise 905 lira seviyeleri görüldü.