Altın fiyatlarında ‘Fed’ etkisi

Altın yatırımcısının gözü kulağı ABD’den gelen ekonomik verilerde olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ons altın 3 ayın zirvesini görürken, gram altın ise tüm zamanların rekoru olan 1068 liraya kadar yükselmişti. Ancak geçtiğimiz hafta ortasından itibaren altın piyasasında baskı artmıştı.

FED TOPLANTI TUTANAKLARINDA DİKKAT ÇEKEN FAİZ MESAJI

Yeni haftaya da düşüşle başlayan altın fiyatlarında yön geçtiğimiz gün ABD Merkez Bankası’nın (Fed) kasım ayında gerçekleştirdiği toplantının tutanaklarını yayınlamasıyla değişti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), 1-2 Kasım tarihlerinde gerçekleştirdiği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının yayınlanan tutanaklarında üyelerin çoğu faiz artırımlarının yakın zamanda yavaşlatılması gerektiğini söyledi.

"1-2 Kasım toplantısında katılımcıların önemli çoğunluğu faiz artırım hızında bir yavaşlatmanın yakında uygun olmasının muhtemel olduğunu değerlendirdi" ifadelerinin yer aldığı tutanaklarda "Katılımcılar daha yavaş bir hızla faiz artırımının FOMC'ye hedeflerine doğru ilerlemeleri değerlendirmek için daha iyi imkan vereceğini öngördü" denildi.

KRİTİK GELİŞME SONRASI ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Geçtiğimiz güne 1740 dolardan başlayan ons altın saat 22.00’de Fed toplantı tutanaklarının yayınlanmasının ardından yükseldi. 1753 dolara kadar çıkan ons altın günü 1751 dolardan kapattı.

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Bugüne 1751 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükseliş göstererek 1753 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1749 dolar, en yüksek ise 1757 dolar seviyeleri test edildi.

FED TUTANAKLARI SONRASI DOLAR ENDEKSİ DÜŞTÜ

Fed’in son toplantısına dair tutanakların yayınlanmasının ardından üyelerin sonraki dönemde faiz artış hızının yavaşlaması gerektiğine yönelik görüş bildirmesiyle birlikte dolar endeksi düşüşe geçti. Endeks bugün 105.633’e kadar geriledi. Doların küresel çapta zayıflaması ons altın fiyatını destekliyor.

GRAM ALTIN DA YÜKSELİYOR

Geçtiğimiz güne 1041 liradan başlayan gram altın ons altındaki yükselişe bağlı olarak 1049 liraya kadar yükseldi. Gram altın günü 1048 liradan kapattı.

Bugüne 1048 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükseliş göstererek 1050 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1045 lira, en yüksek ise 1053 lira seviyeleri test edildi.