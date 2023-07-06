Altın fiyatlarında 'Fed' etkisi

ABD Merkez Bankası’nın para politikasına ilişkin attığı adımlar piyasalarda yönü tayin etmeye devam ediyor. Fed’in haziran ayında faizi yüzde 5-5.25 seviyesinde sabit bıraktığı toplantısının tutanakları yayınlandı.

FED TUTANAKLARINDA İLAVE FAİZ ARTIŞI MESAJI

Fed tutanaklarında bazı üyelerin faiz artırımını haziran ayında da sürdürmek istediği görülürken neredeyse tüm yetkililerin 2023 yılında daha fazla faiz artışı beklentisi öne çıktı. Tutanaklar temmuz ayında da faiz artırımı olabileceği sinyalini verdi.

Neredeyse tüm yetkililer bu yıl ek faiz artışlarının uygun olduğunu belirtti.

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Fed cephesinden gelen ilave faiz artırımlarına ilişkin mesajların ardından faizsiz bir varlık olan altın fiyatlarında baskı sürdü.

NEW YORK FED BAŞKANI’NDAN FAİZ ARTIRIMI AÇIKLAMASI

Öte yandan New York Fed Başkanı John Williams, Fed'in haziran ayında faizi sabit tutmasının doğru karar olduğunu, ancak devam eden ekonomik güçlenme karşısında faizlerin bir noktada yeniden artırılmasının gerekli olabileceğini söyledi.

ONS ALTIN DÜN GERİLEDİ

Geçtiğimiz güne 1925 dolardan başlayan ons altın Fed toplantı tutanaklarının yayınlanmasının ardından 1914 dolara kadar geriledi. Ons altın günü 1915 dolardan kapattı.

ONS ALTIN BUGÜN PRİMLİ SEYREDİYOR

Haftanın dördüncü işlem gününe 1915 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 1920 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1914 dolar, en yüksek ise 1921 dolar seviyeleri test edildi.

GRAM ALTIN DÜN HAFİF GERİLEDİ

Dün 1609 liradan açılan gram altın 1602 liraya kadar geriledikten sonra 1605 liradan kapandı.

BUGÜN GRAM ALTINDA SON DURUM NE?

Bugüne 1605 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1610 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1597 lira, en yüksek ise 1623 lira seviyeleri görüldü.