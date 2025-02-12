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UzmanparaAltın fiyatlarında 'Fed' etkisi
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altın fiyatlarında 'Fed' etkisi

Altın fiyatları ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın şahin yorumunun bu yıl daha yavaş faiz indirimi görüşlerini güçlendirmesi ve yatırımcıların önemli bir ABD enflasyon raporunu beklemesi nedeniyle bir önceki seansta ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesinden geriledi.

12.02.2025 - 09:12 | | Foreks Haber
Altın fiyatlarında 'Fed' etkisi

Ons altında dün 2942 dolar ile rekor kırılmasının ardından başlayan satışlar, Powell'ın konuşması sonrasında da devam etti ve fiyat 2883 dolara kadar geriledi. Ons altın şu sıralarda 2887 dolardan işlem görüyor. 

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GRAM ALTIN DA GERİLEDİ 

Dün bir ara 3408 lira seviyesini görerek rekor kıran gram altın fiyatı günü 3357 liradan kapatmıştı. Yeni günde gram altın fiyatı gerileyerek 3349 liradan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 3341 lira, en yüksek ise 3360 lira seviyesi test edildi. 

POWELL’DAN FAİZ MESAJI 

Powell yaptığı açıklamada ekonominin iyi bir yerde olduğunu ve Fed'in faiz oranlarını daha da düşürmek için acele etmediğini, ancak enflasyon düşerse veya istihdam piyasası zayıflarsa bunu yapmaya hazır olduğunu söyledi. 

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KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Tüm zamanların en yüksek seviyelerinin ardından ve çekirdek TÜFE'nin yukarı yönlü bir artış göstermesi halinde değerli metal için olası bir risk olayı olarak şekillenen bir sonraki ABD enflasyon verisi öncesinde altında bir kar alma unsuru var” dedi. 

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Yatırımcılar perşembe günü açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini yakından izliyor ve Powell'ın Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde bugün yapacağı sunum da izlenecek. 

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT 

Analistler ons altın için bugün destek seviyesi olarak 2879 doları işaret ediyor. Buranın kırılması halinde 2847 dolara doğru bir hareket olabilir. 

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