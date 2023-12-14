Altın fiyatlarında 'Fed' rallisi

ABD Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı. Banka politika faizini yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tuttu. Böylelikle Fed son 3 toplantısında da faizi sabit tuttu. Faiz oranı halen 22 yılın en yüksek seviyesinde bulunuyor.

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FED METNİNDE FAİZ İNDİRİMİ MESAJI

FOMC üyelerinin çoğu iki günlük toplantının ardından açıklanan projeksiyonlarda 2024 yılı için üç faiz indirimi öngörürken bu oranın yüzde 75 olabileceği tahmin edildi.

POWELL: FAİZ ARTIRIMINDA ZİRVEYE YAKINIZ

Kritik gelişme sonrası piyasalara önemli mesajlar veren Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in faiz oranlarını yükseltmeyi muhtemelen tamamladığını, ancak gerekirse tekrar harekete geçme seçeneğini açık tuttuğunu söyledi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Bu gelişme sonrasında Fed’in faiz artırımında sona gelindiği piyasalarda fiyatlanmaya başladı. Piyasalar Fed’in mart ayında faiz indirme olasılığını yüzde 60, mayıs ayında faiz indirme olasılığını ise yüzde 90 olarak fiyatlamaya başladı. Altın fiyatlarında sert yükselişler görüldü.

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Ons altın, Fed'in sıkılaştırma döngüsünün sona erdiğini işaret etmesi ve 2024'te borçlanma maliyetlerinin düşeceğinin sinyallerini vermesinin ardından bu haftanın en yüksek seviyesini test etti.

ONS ALTINDA SERT YÜKSELİŞ

Karar öncesinde 1980 dolar ile yatay hareket eden ons altın 2 bin dolar seviyesinin üzerine yükseldi. 2024 doları gören ons altın günü 2023 dolardan kapattı.

Haftanın dördüncü işlem gününe 2023 dolardan başlayan ons altın 2039 dolar seviyesine kadar yükselerek haftanın zirvesini test etti. Ons altın şu dakikalarda 2032 dolardan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 2021 dolar, en yüksek ise 2039 dolar seviyeleri test edildi.

ONS ALTINDA BU SEVİYEYE DİKKAT

Analistler ons altında 2032 doların üzerinde kalınması halinde 2054 dolara doğru bir hareket bekliyor.

GRAM ALTIN 1900 LİRANIN ÜZERİNİ GÖRDÜ

Dün Fed kararı öncesinde 1849 lira seviyesinden işlem gören gram altın 1888 liraya kadar yükseldikten sonra günü 1886 liradan kapattı.

Bugüne 1883 liradan başlayan gram altın 1900 lira seviyesinin üzerine çıktı. 1902 liraya kadar yükselen gram altın şu dakikalarda 1898 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1881 lira, en yüksek ise 1902 lira seviyeleri görüldü.