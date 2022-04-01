Altın fiyatlarında jeopolitik risk etkisi

Para ve emtia piyasalarında gözler Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmelerde olmaya devam ediyor. ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya’ya yönelik yaptırımları ve Rusya’nın buna karşılık olarak misilleme hamleleri jeopolitik riskleri körüklerken, altın fiyatlarının yükselmesinde etkili oluyor.

ONS ALTIN DÜN SERT YÜKSELDİ

Öte yandan geçtiğimiz gün Rusya Devlet Başkanı Putin, doğal gaz ticaretinde ödemelerin ruble cinsinden yapılmasına yönelik kararnameyi imzaladı. Putin, “Ruble ile ödeme yapılmazsa sözleşmeler durdurulacak” dedi. Bu gelişme doğal gazda dışa bağımlı olan Avrupa Birliği ülkeleri için büyük bir sorun teşkil ediyor.

Putin’in doğal gaz ticaretinde ödemelerin ruble ile yapılmasına yönelik kararnameyi imzalamasının ardından altın piyasasında tansiyon yükseldi. Geçtiğimiz güne 1932 dolardan başlayan ons altın kritik gelişme sonrası 1949 dolara kadar çıktı ve 1937 dolardan kapandı.

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Bugüne 1937 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek açılış seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1932 dolar, en yüksek ise 1939 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yurt içinde ise gram altın fiyatı geçtiğimiz gün ons altındaki yükselişin etkisiyle birlikte hareketli bir seyir izledi. Güne 910 liradan başlayan gram altın 920 liraya kadar yükseldikten sonra 913 liradan kapandı.

Bugüne 914 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek 913 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 909 lira, en yüksek ise 915 lira seviyeleri görüldü.