Altın fiyatlarında 'omicron' hareketi

Para ve emtia piyasaları Güney Afrika’da ortaya çıkan yeni varyanta dair endişelerle yön arayışını sürdürüyor. Özellikle cuma günü 1816 dolara kadar yükselen ons altın, DSÖ’nün virüsün henüz diğer mutasyonlardan daha bulaşıcı olduğunu gösteren bir verinin bulunmadığını açıklamasıyla geriledi.

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ONS ALTIN 1800 DOLARIN ALTINDA

DSÖ’nün açıklamalarının ardından piyasalarda risk iştahı toparlanırken, ons altın bugün 1796 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1782 dolar, en yüksek ise 1798 dolar seviyeleri görüldü.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, yeni koronavirüs varyantının yarattığı endişelere rağmen varlık alımlarını hızlandırmaya açık olduğunu belirtti. Bostic, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek yıl iki defa faiz artırıp artırmayacağıyla ilgili soruya ise “Bu kesinlikle mümkün. Hiçbir seçeneği göz ardı etmiyorum” cevabını verdi.

GRAM ALTINDA SON DURUM NE?

Geçtiğimiz hafta 772 liraya kadar çıkarak rekor tazeleyen gram altın, bu seviyeyi gördükten sonra geri çekilerek 715 liradan kapandı.

Haftanın ilk işlem gününe ise 712 liradan başlayan gram altın, şu dakikalarda 728 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 710 lira en yüksek ise 733 lira seviyeleri görüldü.