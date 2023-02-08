Altın fiyatlarında 'Powell' etkisi

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü Fed’in faiz kararını açıklamasının ardından altın fiyatları yükselişe geçmişti. Fed beklentiler dahilinde politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4.75 seviyesine çıkardı.

Fed bir önceki toplantıda politika faizini 50 baz puan artırmıştı. Böylelikle Fed faiz artış hızını yavaşlatmış oldu. Kritik gelişme sonrasında tutanaklarda enflasyonun tepe noktasına ulaştığına yönelik mesajlar verilmesiyle birlikte altın fiyatları yükselişe geçmişti. Özellikle ons altın 9 ayın zirvesini test ederken, gram altın tarihi rekor kırmıştı.

Ancak cuma günü ABD’de ocak ayı tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından altın fiyatlarında sert düşüş görüldü. Ons altın perşembe günü gördüğü 1959 dolar seviyesinden 1861 dolara kadar gerilemişti.

Gram altın ise geçen hafta perşembe günü 1185 lirayı gördükten sonra cuma günü 1125 lira seviyesini test etmişti. Yeni haftada ise altın fiyatlarında toparlanma dikkat çekiyor.

POWELL’DAN ENFLASYON MESAJI

Fed Başkanı Jerome Powell dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada enflasyonun gerilemeye başladığını ancak yüzde 2 hedefine geri dönülmesinin uzun bir süreç olmasını beklediğini söyledi.

Powell, verinin enflasyonun Fed'in beklediğinden daha yüksek seyrettiğini göstermesi halinde bunun daha yüksek faizler anlamına geleceğini vurguladı.

ONS ALTIN YÜKSELİYOR

Fed Başkanı Powell'ın yaptığı açıklamada şahin bir duruş sergilememesi sonrası ABD dolarında yaşanan gerileme ons altına destek verdi.

Geçtiğimiz güne 1868 dolardan başlayan ons altın 1884 doları gördükten sonra 1865 dolardan kapandı.

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Bugüne 1870 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükselerek 1877 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1868 dolar, en yüksek ise 1878 dolar seviyesi test edildi.

Analistler ons altın fiyatının faiz oranlarına karşı hassas olmaya devam ettiğini, Fed'in faiz politikasına ilişkin gelecek mesajların yön üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini ifade ediyor.

Ons altının bugün 1880 dolar direncini test etmesini bekleyen analistler, buranın geçilmesi halinde 1885-1893 dolar bandının hedeflenmesini bekliyor. Buranın üzerinde ise 1900-1905 dolar aralığı bulunuyor. Ons altın için destekler 1872 dolar, 1861 dolar ve 1842 dolar seviyelerinde.

GRAM ALTIN PRİMLİ SEYREDİYOR

Geçtiğimiz güne 1131 liradan başlayan gram altın 1140 lirayı gördükten sonra 1132 liradan kapandı.

Bugün 1132 lira seviyesinden açılan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükselerek 1137 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1130 lira, en yüksek ise 1137 lira seviyesi görüldü.