Altın fiyatlarında ‘Powell’ rüzgarı

Piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasında olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Fed’in son toplantısının tutanakları yayınlanmış ve önümüzdeki süreçte faiz artış hızının yavaşlatılabileceği mesajı verilmişti. Geçtiğimiz gün ise Fed Başkanı Powell’dan piyasalara faiz artışına ilişkin çok önemli açıklamalar geldi.

Fed mart ayından itibaren yükselen enflasyonla baş edebilmek için faiz silahını çekmiş ve politika faizini üst üste artırmıştı. Son 4 toplantısında 75 baz puan faiz artırımına giden Fed politika faizini 15 yılın zirvesine çıkarmıştı.

ABD’de enflasyon artışının yavaşlama göstermesi Fed’in para politikasını belirlemede kritik bir role sahip. Son açıklanan üretici ve tüketici enflasyonunun beklentilerin altında gelmesiyle birlikte piyasalarda Fed’in aralık ayında gerçekleştirilecek olan toplantıda 50 baz puan artışa gidebileceği fiyatlanmıştı.

POWELL YAVAŞLAMA İÇİN TARİH VERDİ

Öte yandan geçtiğimiz gün saat 21.30'da Fed Başkanı Jerome Powell, Brookings Enstitüsü'nde piyasalara kritik mesajlar verdi. Powell, Fed'in faiz artırım hızını aralık ayında yavaşlatabileceğini ancak enflasyonun çok yüksek olmaya devam ettiği ortamda faizlerin artırılması ve bir süre için sınırlayıcı seviyelerde tutulması ihtiyacının devam ettiğini söyledi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Powell’ın faiz artışında yavaşlama için aralık ayını işaret etmesiyle birlikte piyasalar moral buldu. Risk iştahının artmasıyla birlikte ABD borsalarında endeksler yüzde 3’ün üzerinde yükseliş gösterdi. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde sert düşüşler görülürken, altın fiyatları primlendi.

POWELL’IN AÇIKLAMALARI SONRASI ALTIN FİYATLARI SERT YÜKSELDİ

Geçtiğimiz güne 1748 dolardan başlayan ons altın Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları sonrasında 1770 dolara kadar yükseldi. Ons altın günü 1769 dolardan kapattı.

Bugün de yükseliş eğilimini sürdüren ons altın şu dakikalarda 1777 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1767 dolar, en yüksek ise 1783 dolar seviyeleri test edildi.

GRAM ALTIN YENİDEN REKOR SEVİYEYİ TEST ETTİ

Ons altındaki sert yükseliş gram altın fiyatının primlenmesine yol açıyor. Geçtiğimiz güne 1048 liradan başlayan gram altın 1060 liraya kadar yükseldi.

Bugüne 1060 liradan başlayan gram altın 1068 liraya kadar yükselerek tüm zamanların rekor seviyesini yeniden test etti. Gram altın en son 16 Kasım tarihinde bu seviyeyi görmüştü. Gram altında gün içerisinde en düşük 1057 lira seviyesi test edildi.