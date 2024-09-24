Altın fiyatlarında rekor serisi sürüyor

Altın fiyatlarında Fed faiz indirimiyle birlikte ralli başladı. Ons altında görülen sert yükselişler yurt içinde gram altının da rekor seviyeleri denemesine yol açıyor.

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Fed’in beklentilerin üzerinde 50 baz puan faiz indirmesiyle birlikte küresel çapta dolar gevşerken, altın gibi değerli emtialarda artış olmuş, küresel borsalar yükselmişti.

ALTIN FİYATLARINDA REKOR SERİSİ

Dün ons altın 2634 doları test ederek rekor kırarken, gram altın 2893 lira ile zirveyi görmüştü. Bugün itibarıyla altın fiyatları yeni bir rekora imza attı.

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Haftanın ikinci işlem gününe 2628 dolardan başlayan ons altın 2640 dolar ile tüm zamanların zirvesini gördü. Ons altında gün içerisinde en düşük 2622 dolar seviyesi görüldü.

Güne 2884 liradan başlayan gram altın 2898 lira ile tarihi rekor kırdı. Gram altında gün içerisinde en düşük 2872 lira seviyesi test edildi.