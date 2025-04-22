Altın fiyatlarında rekor serisi sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı kovma tehditleri ve tarife endişeleriyle birlikte altın rekor kırmaya devam ediyor.

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Ons altın bugün 3500 dolar ile tarihi rekor kırdı.

GRAM ALTINDA YENİ REKOR

Ons altının yanı sıra yurt içinde gram altın fiyatı da rekor seviyeleri test etmeye devam ediyor. Güne 4208 liradan başlayan gram altın 4305 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

TRUMP’TAN FAİZ İNDİRİMİ ÇAĞRISI

Trump, dün faiz oranlarında derhal bir indirim yapılması çağrısını yineledi ve ABD ekonomisinin yavaşlamayla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı. Aynı zamanda tarife planlarının enflasyon üzerindeki etkisi netleşene kadar oranları değiştirmeme yönündeki Powell'ın duruşunu bir kez daha eleştirdi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Ekonomik belirsizliklere karşı güvenli liman olarak görülen altın geçen çarşamba günü 3.300 dolar ve dün 3.400 doları geçerek yükseliş eğilimini sürdürdü.

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Piyasalar, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası toplantılarında merkez bankaları yetkililerinden gelecek açıklamaları bekliyor. Bugün, ABD Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Sarah Breeden ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos'un konuşmaları bulunuyor.