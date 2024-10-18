Altın fiyatlarında tarihi rekor! Kritik eşik aşıldı: İşte nedeni
Altın fiyatları geçtiğimiz gün itibarıyla hareketlendi. Ons altın ve gram altın iki gündür rekor üstüne rekor kırıyor. Yatırımcılar fiyatlardaki ani değişimi merak etmeye başladı. Peki piyasadaki yükselişin nedeni ne? İşte detaylar...
Para ve emtia piyasalarında yönü ABD’den gelen ekonomik gelişmeler ve Orta Doğu’daki çatışmaları belirlemeye devam ediyor.
Piyasalar, İsrail'in Hamas lideri Yahya Sinwar'ı öldürdüğünü söylemesinin ardından giderek daha da tehlikeli jeopolitik gelişmelere odaklandı. ABD Başkanı Joe Biden savaşın sona ermesinin zamanının geldiğini söylese bile, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in geçen yıl Hamas tarafından ele geçirilen tüm rehineler serbest kalana kadar savaşmaya devam edeceğini söyledi.
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Özellikle yatırımcılar jeopolitik risklerin tırmanışa geçtiği dönemlerde altın alımını artırıyor. Son iki işlem gününde altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı.
ONS ALTIN ÖNEMLİ EŞİĞİ AŞTI
Geçtiğimiz gün 2696 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın fiyatı bugün 2700 dolar eşiğini aştı. 2708 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın tüm zamanların rekorunu kırdı. Ons altında gün içerisinde en düşük 2691 dolar seviyesi görüldü.
GRAM ALTINDA YENİ REKOR
Dün 2958 lira ile rekor kıran gram altın fiyatı bugün 2984 lira ile tüm zamanların zirvesini test etti. Gram altın şu sıralarda 2976 liradan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 2947 lira seviyesi test edildi.