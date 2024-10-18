Altın fiyatlarında tarihi rekor! Kritik eşik aşıldı: İşte nedeni

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD’den gelen ekonomik gelişmeler ve Orta Doğu’daki çatışmaları belirlemeye devam ediyor.

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Piyasalar, İsrail'in Hamas lideri Yahya Sinwar'ı öldürdüğünü söylemesinin ardından giderek daha da tehlikeli jeopolitik gelişmelere odaklandı. ABD Başkanı Joe Biden savaşın sona ermesinin zamanının geldiğini söylese bile, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in geçen yıl Hamas tarafından ele geçirilen tüm rehineler serbest kalana kadar savaşmaya devam edeceğini söyledi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Özellikle yatırımcılar jeopolitik risklerin tırmanışa geçtiği dönemlerde altın alımını artırıyor. Son iki işlem gününde altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı.

ONS ALTIN ÖNEMLİ EŞİĞİ AŞTI

Geçtiğimiz gün 2696 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın fiyatı bugün 2700 dolar eşiğini aştı. 2708 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın tüm zamanların rekorunu kırdı. Ons altında gün içerisinde en düşük 2691 dolar seviyesi görüldü.

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GRAM ALTINDA YENİ REKOR

Dün 2958 lira ile rekor kıran gram altın fiyatı bugün 2984 lira ile tüm zamanların zirvesini test etti. Gram altın şu sıralarda 2976 liradan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 2947 lira seviyesi test edildi.