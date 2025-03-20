Altın fiyatlarında rekorun ardından son durum

Ons altın, Fed'in bu yıl iki olası faiz indirimine gitme beklentisinin sürdüğüne işaret etmesiyle yeni bir zirve yaptı. Devam eden jeopolitik ve ekonomik gerilimlerin güvenli liman talebini artırdığı ortamda ons altın 3057 dolara kadar yükseldi.

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YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 16 YÜKSELDİ

Ons altın fiyatı bu hafta yüzde 2,26, ay başından bu yana yüzde 6,91 ve yılbaşından bu yana yüzde 16,3 yükseldi.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Dün 4068 lira seviyesini test ederek rekor kırdıktan sonra geri çekilen gram altın günü 3705 liradan tamamladı. Bugüne 3718 liradan başlayan gram altın şu sıralarda 3721 lira seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI İÇİN ÇARPICI TAHMİNLER

Heraeus Metals Hong Kong Ltd. Genel Müdürü Dick Poon, altının “birçok belirsiz piyasa durumu, jeopolitik gerilimler, zayıflayan ABD doları ve faiz oranlarının daha sonra düşürüleceği beklentileri” tarafından yönlendirildiğini söyledi.

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OCBC FX Stratejisti Christopher Wong da “Şimdilik, altının güvenli bir liman ve enflasyondan korunma aracı olarak cazibesi, bu jeopolitik endişeler ve tarife belirsizliği ışığında daha da güçlendi. Altının görünümü konusunda yapıcı olmaya devam ediyoruz” dedi.

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ABC Refinery Kurumsal Piyasalar Küresel Başkanı Nicholas Frappell, “Altının ilk çeyrekteki çok iyi performansı göz önüne alındığında, bir düzeltmenin söz konusu olmadığını düşünüyorum. Ancak, şimdiye kadar düzeltmeler nispeten kısa sürdü ve iyi fiyatlandı. 3.090-3.100 dolar arasında bir direnç görülebilir” değerlendirmesini yaptı.