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Altın fiyatlarında Rusya hareketi

Altın fiyatları hafta sonu Rusya için açıklanan yaptırımlar sonrasında yeniden yükseldi. İşte son durum...

28.02.2022 - 09:12 |
Altın fiyatlarında Rusya hareketi

Altın fiyatları geçen haftanın son gününü düşüşle kapattıktan sonra yeni haftaya yükselişle başladı. Gram altın da küresel altın fiyatları ve dolar kurundaki yükselişle yeniden 860 liranın üzerini gördü.

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RUBLE SERT DÜŞTÜ

Hafta sonu gelen yaptırım kararları ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus caydırıcı güçlerinin özel savaş görevi durumuna geçirilmesini emretmesinin ardından offshore piyasadaki işlemlerde ruble sert düştü. Rusya yaptırımlarının küresel piyasalarda yarattığı tedirginlikle beraber yatırımcılar yeniden güvenli limanlara yöneldi.

Goldman Sachs, Rusya’nın ana üreticisi olduğu emtiaların ralli yapacağını düşündüklerini açıkladı. Rusya alüminyum, nikel, paladyum, petrol ve doğal gaz gibi ürünlerin ana üreticisi konumunda bulunuyor.

ONS ALTIN

Ons altın geçen hafta küresel piyasalarda yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle 1973 dolara kadar tırmanmıştı. Cuma gününü 1888 dolardan kapatan değerli metal, yeni haftaya 1908 dolar civarında başladı.

GRAM ALTIN

Gram altın, küresel altın fiyatları ve dolar kurunda yaşanan yükselişle geçen hafta 920 TL’ye kadar tırmanmıştı. Cuma günü 836 TL’ye kadar düşen gram altın, yeni haftaya küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip ederek 864 TL seviyesinde başladı.

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