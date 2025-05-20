Altın fiyatlarında Rusya-Ukrayna etkisi

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve sonrasında Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile yaptığı telefon görüşmelerinin ardından Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin ve barışın sağlanacağı umutlarının artması ons altın fiyatını geriletti.

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Bu ateşkes, barış umutlarının güvenli liman olarak altına yönelimi azaltması ons altında fiyatın 3204 dolara kadar geri çekilmesine yol açtı. Ons altın şu sıralarda 3211 dolardan işlem görüyor.

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Ons altının yanı sıra yurt içinde gram altın fiyatı da gerileme gösteriyor. Güne 4029 liradan başlayan gram altın 4000 lira seviyesine kadar geriledi. Gram altında gün içerisinde en yüksek 4035 lira seviyesi test edildi.

ALTIN İÇİN YENİ TAHMİN

Capital.com'un finansal piyasa analisti Kyle Rodda, “ABD'nin kredi notunun düşürülmesine verilen tepkinin etkisinin geçtiğini ve Ukrayna ile Rusya arasında bir ateşkes umudu doğduğunu görüyoruz. 3.200 doların altındaki düşüşlerde alıcıların ortaya çıktığını görüyoruz. Ancak, özellikle jeopolitik risklerde daha fazla gevşeme olursa ve ABD maliye politikasının getiriler üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu görürsek, daha büyük bir geri çekilme yaşayacağımızı düşünüyorum" dedi.

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ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Analistler ons altın için bugün destek olarak 3206 ve 3165 doları gösteriyor. Bu desteklerin kırılması halinde yeniden 3135 dolar hedeflenebilir. Yukarıda dirençler ise 3251 ve 3286 dolarda.