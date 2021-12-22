Altın fiyatlarında satıcılı seyir sürüyor

Yurt içi piyasalarda yeni ekonomi politikalarının etkisi görülmeye devam ediyor. Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk lirasının kıymetini koruma ve vatandaşların dövize olan talebini azaltacak çok önemli bir modeli duyurmuştu.

Yeni araçlarla dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesi sağlanacak.

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Buna göre, vatandaşların bankadaki Türk lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu kazancı elde edecek. Ancak kur getirisi mevduat kazancının üzerinde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşlara ödenecek.

BİR GÜNDE YÜZDE 30’DAN FAZLA DÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni modeli duyurmasının ardından pazartesi günü döviz kurları ve altın fiyatlarında sert düşüş görüldü. 1060 liraya ulaşarak rekor kıran gram altın fiyatı yüzde 30’dan fazla düşerek 712 liraya kadar geri çekildi.

GRAM ALTINDA GERİLEME SÜRÜYOR

Salı günü 783 liradan açılan gram altın, 638 liraya kadar geri çekildi ve 713 liradan kapandı.

Haftanın üçüncü işlem gününde de düşüşe geçen gram altın, şu dakikalarda 722 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 695 lira, en yüksek ise 734 lira seviyeleri görüldü.

ONS ALTIN HAFİF YÜKSELİYOR

Yurt dışında ise ons altın fiyatı 1805-1790 dolar bandı arasında seyrediyor. Haftanın ilk işlem gününe 1800 doların üzerinde başlayan ons altında genel olarak satıcılı seyir görüldü.

Güne 1790 dolardan başlayan ons altın, sabah saatleri itibarıyla yatay seyretti. Öğleden sonra hafif primlenen ons altın şu dakikalarda 1792 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1785 dolar, en yüksek ise 1792 dolar seviyeleri görüldü.