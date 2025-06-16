Altın fiyatlarında 'savaş' etkisi

Erken saatlerde 3 bin 452 dolara kadar yükselen ons altın, bu seviyeden gelen kar realizasyonları ile 3 bin 425 dolardan işlem görüyor.

Haberin Devamı

Ons altının yanı sıra bugün gram altın fiyatı 4 bin 377 TL ile rekor kırdı. Zirve seviyeyi gördükten sonra hafif gerileyen gram altın şu sıralarda 4 bin 344 lira seviyesinde hareket ediyor.

‘YENİ ZİRVE YAPMA OLASILIĞI VAR’

OANDA analisti Kelvin Wong,“Bu noktada altına yönelik güvenli liman talebini artıran İran-İsrail çatışması nedeniyle yükselen ortak siyasi risk primiyle şu anda 3.400 doların üzerinde net bir kırılma var ve kısa vadeli yükseliş trendi bozulmadı. Direnç seviyesini 3.500 dolarda görüyoruz ve 3.500 dolar seviyesinin üzerinde yeni bir zirve yapma olasılığı var" dedi.

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Analistler ons altın için bugün destek seviyesi olarak 3413 doları gösteriyorlar. Buranın kırılması halinde 3391 ve 3372 dolar seviyeleri hedeflenebilir.

Haberin Devamı

GÖZLER FED FAİZ KARARINDA!

Yatırımcılar bu hafta merkez bankalarının para politikası kararlarını beklerken, gözler çarşamba günü ABD Merkez Bankası'nda olacak.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

ANZ, müşterilerine gönderdiği bir notta, Fed'in bu haftaki toplantısında hedef federal fon oranında bir değişiklik yapılmamasını beklediğini söyledi.

ANZ'ye göre gümrük tarifeleri henüz enflasyondaki düşüş trendini rayından çıkarmış değil. Sağlam bir istihdam piyasası, gümrük tarifelerinin yükseldiği ve enflasyon belirsizliğinin arttığı bir dönemde Fed'e yaklaşan enflasyon raporlarına odaklanmak için zaman tanıyor.

ANZ, Fed Başkanı Jerome Powell'ın para politikasının iyi bir yerde olduğunu ve ortaya çıkan gelişmelere uygun şekilde yanıt verebileceğini belirterek sabırlı olmayı vurgulamaya devam etmesini bekliyor.