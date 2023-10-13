Altın fiyatlarında 'savaş' hareketi! Gram altın kritik sınırı aştı

Altın fiyatları, İsrail-Filistin çatışmasının beklenenden daha uzun süreceğine ilişkin beklentiler ve jeopolitik tansiyonun yarattığı risklerle birlikte yükseldi.

Haberin Devamı

Dün ABD’de açıklanan enflasyon verisinin beklentileri aşması ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek tutacağı beklentilerin kuvvetlenmesi doları güçlendirse de jeopolitik risklerin artması değerli metali destekledi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Ayrıca ons altın fiyatları uzun süre sonra ilk kez 1900 doları aştı.

ENFLASYON SONRASI GERİLEDİ, BUGÜN TEKRAR YÜKSELDİ

Enflasyon verisi sonrası ABD tahvil faizlerinde yeniden ön plana çıkan yükseliş eğilimi ons altının son dönemdeki kazançlarının bir kısmını silmesine neden oldu. Dün ABD TÜFE verileri öncesinde 1885 dolar seviyesi üzerini test eden ons altın, verilerin ardından 1870 dolar seviyesi altına kadar indi.

TEKRAR ARTIŞA GEÇTİ

Haberin Devamı

Ancak, İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş bir alana yayılabileceği endişesiyle güvenli liman varlıklarından altına olan talep tekrar artış gösterdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in gelecek ay yüzde 90 ihtimalle politika faizini sabit tutacağı öngörüsü sürerken İsrail-Filistin çatışmasındaki gelişmeler de yakından izleniyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altının spot piyasadaki ons fiyatı saat 16.18 itibariyle yüzde 2,1 artışla 1908 dolar seviyesinde işlem gördü.

Altının gram fiyatı, saat 16.18 itibarıyla yüzde 2,3 artışla 1705 lira seviyesinde işlem gördü. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2 bin 900 liradan, Cumhuriyet altını 11 873 liradan satıldı.