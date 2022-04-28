Altın fiyatlarında sert düşüş

Geçtiğimiz hafta düşüş kaydeden altın fiyatları bu hafta itibarıyla da aşağı yönlü bir seyir izliyor. Pazartesi gününe 1931 dolardan başlayan ons altın 1891 dolara kadar geri çekilmişti. Salı günü kısmen toparlanma kaydeden ons altın 1911 dolar seviyesinin üzerini gördü.

ONS ALTIN 2.5 AYIN DİBİNE İNDİ

Dün 1905 dolar seviyesinden açılan ons altın 1881 dolara kadar geri çekildikten sonra 1886 dolar seviyesinden kapandı.

Geçtiğimiz gün Rus enerji şirketi Gazprom'un doğal gaz ödemelerinin ruble ile yapılması kararına uymamaları nedeniyle Bulgaristan ve Polonya'ya doğal gaz sevkiyatının durdurulduğunu açıklamasının ardından jeopolitik riskler tırmanışa geçti. Kritik gelişme sonrası ons altında düşüş hız kazandı.

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Bugüne 1885 dolardan başlayan ons altın 1872 dolara kadar geri çekilerek 2.5 ayın en düşük seviyesine indi. Ons altın şu dakikalarda 1874 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en yüksek 1886 dolar seviyesi görüldü.

ONS ALTINDA ‘FED’ ETKİSİ SÜRÜYOR

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın geçtiğimiz haftalarda 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan toplantıda politika faizinin 50 baz puan artırılabileceğini söylemesi altın fiyatlarının geri çekilmesine yol açtı.

Fed cephesinden gelen sıkı para politikasına ilişkin mesajların etkisiyle dolar küresel çapta güç kazanırken, altın fiyatlarında düşüş görülüyor. Yatırımcılar güvenli liman olarak görülen altından çıkarken, dolar ve tahvile yöneliyor.

DOLAR ENDEKSİ 5 YILIN ZİRVESİNDE

6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 103.696 seviyesini aşarak 5 yılın zirvesine ulaştı. Dolardaki yükseliş altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

GRAM ALTIN 1 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altındaki hareketlere paralel bir seyir izliyor. Dün 907 liradan açılan gram altın 895 liraya geriledikten sonra 898 liradan kapandı.

Bugüne 897 liradan başlayan gram altın 890 liraya gerileyerek 1 ayın en düşük seviyesini gördü. Gram altın şu dakikalarda 893 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en yüksek 899 lira seviyesi görüldü.